資深馬主冼雅恩名下兩駒「天意」及「箭意」皆由蘇保羅訓練，潘頓季內策騎前駒三次皆不勝。

不過，上仗潘頓與「箭意」一拍即合，從11檔出閘後便順利領放，最終一放絕塵勝出，兼奪得本身第二Win。

而潘頓季內四度與蘇保羅攜手贏馬，全部在夜賽取得，頭馬包括「騰龍超影」、「實力飛駒」（已退役）、「箭意」及「喜氣綿綿」。

「箭意」上季因筋腱問題，需要長時間休息，結果休養了十個月。

蘇保羅十分感謝馬主給予耐性，今季馬兒健康良好，即交回應有的水準兼取得兩捷，總算對馬主有交代。

此駒跑四班賽明顯佔優，如今打王牌再戰谷夜，周三（14日）晚第三場有力再贏1200米。

至於第四場「騰龍超影」亦回配潘頓，這匹九歲老馬今季仍可取得一勝六位，贏馬一仗正是夥拍潘頓出賽四班谷1200米。

今回重返第四班上陣，又有機會跑出佳績。

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