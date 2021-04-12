在4月5日短途錦標賽馬日，方嘉柏馬房「川河達駒」（已退役）原定配潘頓出爭，騎練終於破冰成為馬迷焦點。

最終「川河達駒」因晨操流鼻血未能上陣，方嘉柏立即變招，安排旗下原由楊明綸主轡的「顯心星」改配潘頓，出戰該項國際二級賽，成為方嘉柏及潘頓重新合作的第一駒，可惜無功而回。

其實方嘉柏現正與蔡約翰爭逐冠軍練馬師寶座，當然不能夠單靠莫雷拉搏殺，畢竟後者「碼頭」多，重召潘頓對雙方都有好處。

方嘉柏曾表示之後仍會有馬由潘頓策騎。果然周三（14日）谷夜方廐第八場「快步速」強配潘頓出擊。

此駒今季於谷草1650米取得兩冠一亞兩季，路有所長，未嘗不可造就騎練恢復合作贏馬。

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