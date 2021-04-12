女騎師在世界各地勢力不斷壯大，而她們憑着出色的表現，在近期屢屢成為焦點人物，並連番創下當地馬壇歷史。

目前在澳洲維省城市馬場騎師榜領先的賈傑美，日前夥拍「卡西卡人」勝出唐加士打一哩賽，成為首位替高多芬贏一級賽以及勝出此賽的女將。

至於同日在日本新潟馬場舉行的賽事則創下兩項歷史，在第三場未勝馬賽（泥地1200米），破天荒地在日本中央競馬會（JRA）賽事，出現三位女騎師同場競技，主角為藤田菜七子、古川奈穗及永島真奈美。

第七場一捷或以上馬賽（泥地1200米），藤田菜七子夥拍Opal Charme一放迄終掄元，永島真奈美座騎Ranran Wing則跑獲亞軍，聯手包辦JRA史上首條女騎師Q。

另外，在同晚在利物浦安樹馬場舉行的英國障礙大賽（Grand National），Rachael Blackmore夥拍Minella Times以6.5馬位之先凱旋而歸，成為第一位女騎者奪得這項傳統賽事桂冠。

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