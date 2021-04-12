巴西騎師在港不再只有莫雷拉，近年先後有波健士和馬雅加入戰團，兩人雖與前者不同級數，但卻逐漸站穩陣腳，為事業打開新一頁。

波健士早前原本陷入頭馬荒，4月初卻突如其來，憑「君達星」爆大冷勝出短途錦標二級賽，並以此鞏固與丁冠豪馬房的合作基礎。

果然在今次（14日）谷中夜賽，這位四屆巴西冠軍得到垂青，獲策丁廐全晚其中兩匹最高班賽駒第七場「寶山鷹」及第九場「盛大光輝」，說不定又會帶來驚喜。

「盛大光輝」慣用均速前置跑法，加程跑1800米未必是壞事，波健士放馬亦有一手。

最重要的還是此駒轉廐未交代，肯定逢出必拼。

「寶山鷹」過去兩捷皆由洋將經手，本身季內一路配華將出賽。

如今復用過江龍由波健士首策，新鮮感一定有，評分亦低於上次取勝時，跑出好成績也不為奇。

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