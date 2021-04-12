在港策騎多年的法國殿堂級名將巫斯義，周日（11日）在法國隆尚馬場夥拍曾來港角逐香港盃之「實勁力達」捧走二級賽夏葛特錦標，可見這位54歲沙場老將寶刀未老。

「實勁力達」曾在去年的英國冠軍錦標中火併「加踏步」及「變魔術」等一級名駒，最終跑獲亞軍，其後角逐香港盃表現失準，以第七名衝過終點，今次重拾本色，末段在巫斯義胯下，擊退布達德、柏兆雷及紀仁安三大高手的座騎，人馬表現出色。

該駒下仗將角逐一級賽根利錦標，幕後希望能為這匹六歲灰馬帶來首項G1桂冠，若果今年年底此駒再度征港的話，全港馬迷或可再欣賞巫斯義鞍上的英姿。

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