徐雨石馬房四歲高評分自購馬「莎皇者」，由亞姐前冠軍李妮及其夫陳國泰合夥持有，本身在英國五戰三冠一亞一殿，演出相當理想。

此駒在港首戰田草1400米，竟然包尾而回，走勢令人感到失望，翌仗更因入閘後發脾氣，被馬會競賽小組着令退出比賽。

其後「莎皇者」再出改爭谷草，在港沒有試過谷閘。

其父「皇僕」在港另外其中兩匹子嗣「發財福星」（已退役）及「孖寶兄弟」，均曾勝出谷草1650米。

從中可見此父系馬不乏善打谷戰之輩，果然前仗「莎皇者」在彭國年胯下於同程，爆大冷腳跑第二。

上仗跑田草又打回原形，今次（14日）第九場是「莎皇者」來港後第二度出戰谷草賽事，說不定可乘機取得突破。

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