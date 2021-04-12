繼日前蘇保羅馬房「任我行」退出4月25日舉行的女皇盃（一級賽2000米）之後，同日上演的另一場大賽冠軍一哩賽（一級賽1600米）又有馬匹打退堂鼓。

馬會於今日（12日）更新了這場一哩大賽的獲選馬匹名單。

應屆香港打吡（2000米）盟主，方嘉柏馬房「達心星」已宣佈退出。

此駒退戰後，今屆冠軍一哩賽只餘六駒上陣，包括現時全港最高分賽駒「金鎗六十」（呂健威馬房）。

馬迷期待牠與打吡冠軍「達心星」的精彩對決，或者要再等一等。

其餘參賽五駒分別為「川河尊駒」（方嘉柏馬房）、「嘉應之星」（告東尼馬房）、「高大威猛」（姚本輝馬房）、「幸福笑容」（呂健威馬房）及「健康愉快」（羅富全馬房）。

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