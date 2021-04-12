方嘉柏自3月21日憑「達心星」勝出今屆打吡大賽後，已連續六個賽日無馬贏，爭冠之路非常難行。

不過方嘉柏依然積極督操，務求成績重回正軌。

今晨（12日）五時左右，方嘉柏已現身烽火台，未幾今次三匹周三（14日）參戰馬第六場「駿爵士」、第七場「日日靚」及第九場「綠色有運」率先從隧道步出。

方嘉柏親自檢閱之餘，並向鞍上人交帶操練指示，講完就行去欄邊觀看馬匹出試。

三匹方廐馬今課快試順利，方嘉柏仔細睇完馬後，便步回機坪接馬兼仄視馬身，態度認真。

其後方嘉柏再與莫雷拉邊行邊傾，後者將策方廐三駒出戰，包括「賞心星」、「日日靚」及「綠色有運」，且看屆時演出如何。

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