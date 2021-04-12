「之城」系馬主凌基偉養馬運向來不錯，養過「魅力之城」、「綽力之城」、「先力之城」（均已退役）等多捷馬。

現時凌基偉只持有「進力之城」一駒，並將跑禮拜三（14日）谷草夜賽第八場三班一哩。

雖然在凌基偉的養馬生涯中，拉過多次頭馬，但原來「進力之城」給他帶來了第一次，就是讓他初次在跑馬地馬場拉頭馬。

凌基偉曾表示，「進力之城」上季尾於谷草開齋，是他首度在谷中贏馬，感覺很特別。

「進力之城」至今在港兩捷均於谷草1650米獲得，本身上賽跑泥地不合發揮，落敗可原諒。

此駒今場回師首本路程谷中一哩，可望再為凌基偉帶來谷戰勝利。

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