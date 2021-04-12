今天（12日）馬會公佈的退役馬多達七駒，但轉倉賽駒則只有一隻。

原隸屬於呂健威馬房之「幸福人民」，今季四戰均無功而回，幕後決定將馬匹轉換環境試一試。

「幸福人民」轉交另一位華人練馬師沈集成接手，同主馬中現時仍有「幸福掌聲」及「幸福至上」身處沈廐，形成目前沈集成替馬主黃凱汶打理手頭上七成半兵力。

另一方面，馬會獸醫報告，昨日（11日）於第三場五班1400米賽事跑包尾的「歡樂一生」（鄭俊偉馬房），賽後翌晨右前腿不良於行。

「歡樂一生」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

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