香港冠軍騎師理論上是莫雷拉與潘頓之爭，惟後者仍落後前者近20Win，要追也不是易事。

澳門方面，同一競爭原由高君濤與張志立呈膠着狀態，後者以初生之犢的姿態， 一度追到與經驗豐富的前者並列榜首，走勢強勁。

不過，高君濤到底是老大哥兼多屆冠軍，踏入4月份一踩油，他即在月內首星期連勝三個賽日，一下子重新拋離張志立七Win（38比31），鞏固榜首地位。

張志立不知何故，本於3月最後兩次賽事都有馬贏，一到4月卻逢出例輸，已連續三期交白卷，致被高君濤不斷擴大領先距離。

氹仔馬場要到4月18日才再跑馬，張志立應有足夠時間調整自己，以向高君濤重新宣戰。

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