姚本輝近期頻頻贏馬，不但頭馬數字攀升，連帶旗下馬匹運氣亦有所改善。

今季表現甚佳的「上校」，自從兩捷後成績停滯不前，主要原因是連場抽到外檔起步，直接影響爭勝機會。

周三（14日）第三場「上校」終於抽到4檔起步，重配贏馬配搭波健士，有力爭取季內第3W。

姚本輝受訪時說：「『上校』是匹前速甚佳之馬，今季踏入四歲，成熟更進一步，季初先後於谷戰勝出兩W，表現令人讚賞。」

「由於這匹馬習慣跟前競跑，早段取位極為重要，偏偏近幾仗此駒一再抽到外檔起步，在盡失先機下，自然交不出應有表現。」

「『上校』居四班條件十足，現時正處成熟階段，而且狀態亦佳，有望再添頭馬。」

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