沈集成剛周日（11日）沙田賽事，成績遠遜預期，兩匹大熱「常山猛虎」及「弗雷」齊齊大熱倒灶。

禮拜三（14日）沈集成兩匹谷草參戰馬「樂益善」和「競駿天驕」今晨（12日）先後交由潘頓在千八米草地操練。

沈集成對上述兩駒相當緊張，他在機坪及烽火台之間往返，除了觀察馬匹沿途走勢，又要接馬追問騎師馬匹操練時表現。

沈集成與潘頓季內合作贏過23W，周三谷戰第七場「競駿天驕」及第九場「樂益善」，今次不妨睇高一線。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199