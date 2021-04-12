今日（12日）爆發小退役潮，在馬會公佈退役馬名單中，一次過有七匹賽駒同時除名。

當中包括方廐「活力勇士」、呂廐「輝煌星」、希廐「開心人生」、鄭廐「好大大」、東廐「加州嶺域」、何廐「虎視眈眈」及徐廐「藍天之星」。

上述各駒中，只「好大大」與「開心人生」今季贏過馬，另「加州嶺域」、「虎視眈眈」、「藍天之星」屬未勝馬身份出局。

在這一批退役馬中，排名練馬師榜倒數第一、二位之何良及鄭俊偉再遇兵力流失。

雙方目前養馬量均只在35駒或以下，護級之路難行。

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