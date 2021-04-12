已連續四個賽日交出頭馬的呂健威，今期出馬八匹，遣強陣而來，有望延續連勝紀錄。

當中列席第六場三班1200米之「股票傳奇」，谷戰表現較有根據，肯定屬馬房主力所在。

「股票傳奇」上仗跑同程由莫雷拉換上田泰安執韁，當時雷神卻替同場賢廐「騰飛塔」掛帥，結果雙雙均名落孫山。

今次「股票傳奇」將重配莫雷拉上陣，呂健威表示由於上次報名的三班1200米拆組，莫雷拉因為要騎同場的另一匹馬，被迫放棄「股票傳奇」的帥印。

而此駒該役缺少了最佳拍擋，最終亦落敗而回。

「股票傳奇」今季表現一直穩定，狀態理想，今次有雷神壓陣，期望此駒可以在第三班取得突破，再贏一仗。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199