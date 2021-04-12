田泰安剛周四（8日）谷草夜馬，憑「天衣無縫」、「暖在你心」、「活力長勝」及「電訊巴打」四喜臨門，豈料剛周日（11日）田戰交白卷。

本周三（14日）谷草賽事，田泰安獲得八匹座騎，然而其抽檔運一般。

田泰安全晚排檔最好座騎是第一場「君臨大地」排1檔，人馬以往合作曾兩勝，非常合拍。

至於第八場「健康在望」則排4檔，田泰安曾策此駒九次最叻跑第二，且看今次能否打破悶局。

田泰安其餘六匹座騎均排外檔，其中第四場「電子寶貝」（10檔）、第七場「金鷹翱翔」（10檔）及第九場「精神威」（11檔）三駒均排雙位數檔位，又要考考鞍上人留放。

田泰安周三座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 君臨大地 1

二 喜氣綿綿 9

四 電子寶貝 10

五 夢幻戰士 9

六 駿爵士 8

七 金鷹翱翔 10

八 健康在望 4

九 精神威 11

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