蔡約翰和方嘉柏最近贏馬都不多，形成一場榜首拉鋸戰，鹿死誰手猶未可料。

眾所周知，方嘉柏以谷中為主場，素有谷草王之稱。

星期三（14日）跑九場谷中夜馬，方廐未跑先贏陣式和氣勢，皆因其六匹賽駒分別由三大高手策騎，大攻勢一觸即發。

當中，「綠色有運」、「日日靚」及「賞心星」均配莫雷拉，「駿爵士」和「電子寶貝」騎師都是田泰安，至於跟方廐復合不久的潘頓，則為餘下的「快步速」壓陣。

換言之，方廐一對王牌馬「賞心星」和「快步速」分別由頭二名騎師執韁，足以擔當爭勝主力。

「賞心星」幕後與方嘉柏及雷神合作無間，代表作當然是以「達心星」攻下今年打吡。

「賞心星」乃「心星」系少有的最低班馬兼正宗長途馬，季內一直勤跑而未勝，復由贏馬配搭雷神主轡，將有較大機會在今戰重開勝門。

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