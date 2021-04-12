昨日（11日）沙田11場賽事完成後，最新一輪馬匹評分立即於翌日（12日）公佈。

這一次賽日雖產生11匹頭馬，但由於勝出新馬賽之「得力寶駒」尚未獲得評分，故此不在馬匹評分調整之列。

被喻為「星球馬」的蔡廐「速遞奇兵」，今次勝後只加八分，為三次贏馬中加分最少的一次。

「速遞奇兵」對上兩捷均被大幅加14分，今次幅度較少可能與勝負距離有關，此駒昨日僅勝亞軍馬半馬位，下仗升班將於第二班首度亮相。

廐侶「龍寶寶」同日一出即勝，賽後則換來7分加幅，最新評59分，三歲馬下場仍可留第四班孭重磅角逐。

玨於另一新星希廐「佳運財」，以馬頸位之先再下一城，與「速遞奇兵」睇齊三出三捷，贏馬加七分後評分增至78分，可再跑第三班賽事。

4.11沙田日賽各場頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

吉利大勝 44（＋5）

神期大帝 44（＋5）

龍寶寶 59（＋7）

好運寶馬 57（＋5）

合約精神 59（＋7）

大眾開心 63（＋6）

速遞奇兵 88（＋8）

路路醒 76（＋7）

佳運財 78（＋7）

手到回來 86（＋5）

註：新馬賽頭馬「得力寶駒」未獲評分

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