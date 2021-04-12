新騎師馬雅殺出血路，在競爭相對較小的夜馬賽事取得三連勝，還被網民封為黑夜之神。

與莫雷拉及波健士同屬巴西人的馬雅，此行暫得四場頭馬，當中除有三場於夜賽勝出外，還其中兩場均來自容廐馬，包括「都市神話」和「紅酒之寶」。

周三（14日）又有夜馬跑，馬雅到時將替容廐策騎第四場「星駿」和第七場「永同歡欣」出賽。

當中，「永同歡欣」在他胯下越跑越好，包括上賽跟「人和家盛」串Q，今場再戰強項谷草1200米，有力取勝而回。

至於馬雅香港開齋馬「海島材子」，如今打王牌乘勝追擊，騎師和途程皆不變，負磅也不過多上仗四磅，大有條件梅開二度。

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