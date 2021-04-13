應屆打吡冠軍「達心星」昨天（12日）宣佈退出冠軍一哩賽，連同「夏威夷」因健康問題避戰，所以兩駒的主戰騎師莫雷拉需另覓座騎參與這項大賽。

今晨（13日）雷神先後策騎姚本輝馬房「高大威猛」踱步，以及夥拍呂健威馬房「幸福笑容」快跳，預計騎者此戰座騎將在此中尋。

「高大威猛」及「幸福笑容」在上周一（5日）舉行的二級賽短途錦標分獲冠及季席，其中前駒或成為郭能在港最後一場頭馬。

若雷神選騎「高大威猛」，兩人將繼2014年杜拜阿喬斯短途錦標「崇山寶」後，再次攜手在一級賽上陣；反之騎者與呂健威則初次在G1聯手出擊。

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