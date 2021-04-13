馬會今午（13日）公佈有三駒退役，沒有馬匹轉廐或被取消登記。

三匹退役馬包括「宇宙紀錄」、「連利之友」及「笑傲成功」，分別隸屬苗禮德、葉楚航及丁冠豪馬房。

「宇宙紀錄」在三駒中最年輕，是匹四歲南非自購新馬。

此駒剛於星期日（11日）敗走田草直路賽，累積出道至今九戰零獎金，而且只剩25分，幕後如若心灰意冷，也是人之常情。

五歲紐國自購新馬「連利之友」七戰過後亦零獎金，本身雖與前馬王「明月千里」同父，但卻有截然不同的下場。

「笑傲成功」是匹五歲澳洲自購新馬，上季尾在五班1400米開齋後無以為繼，卒之踏上退役之路。

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