老馬識途，不時有驚喜演出，為馬圈帶來不同話題。

明晚（14日）谷戰第四場「騰龍超影」和第五場「開懷大少」都是實力派老馬，同樣值得關注。

受訓於蘇廐的「騰龍超影」老而彌堅，年屆九歲仍很有競賽能力及鬥心，本身之前六戰四班谷草1200米，勁取三冠兩季一第五，數字說明一切。

今場雖負重至133磅，但與本身近兩次贏馬拍檔潘頓重逢，仍有機會過關斬將。

文廐在近六次夜賽五次有馬贏，旗下七歲馬「開懷大少」老當益壯，本身之前配巴度三戰冠亞殿各一，人馬合拍。

此駒昔日試過連勝兩仗，今場排檔理想，未嘗不可在重返第三班前，完成首次谷草連捷。

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