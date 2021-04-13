莫雷拉現時在騎師榜保持帶離第二位潘頓近20場頭馬，後者基本上得個追字，但連車尾燈都未見到。

葉楚航馬房近年一直與潘頓合作愉快，騎練對上三季分別合作獲14Win（19至20年度）、16Win（18至19年度）及16Win（17至18年度）。

今季賽事已進行三分之二，但二人現時合作僅得八Win，似乎潘、葉這對騎練今季唔算太順，難怪近期葉廐頻頻起用莫雷拉搏殺。

翻查自季內2月3日起，葉楚航與莫雷拉共合作六次，結果奪得四冠兩亞全入Q。

今次三場「神朗金剛」及四場「連利福將」兩匹同類型馬均打王牌上陣，甚具留意價值。

加上上述兩駒賽前操練功夫大部份由莫雷拉一手包辦，部署好同日出擊，隨時開出騎練第三口孖寶。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199