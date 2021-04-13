周三（14日）谷草九場賽事，頭場五班1800米之何廐馬「君臨大地」，近兩戰均有獎金收，反映這匹九歲馬老而彌堅，近態不俗，有力為騎師田泰安建功。

田泰安受訪時說：「『君臨大地』雖然年紀老邁，但戰鬥力仍在，馬兒健康穩定，季內曾由我贏馬，而近戰連場跑得接近，今季的表現很不錯，狀態長期見勇。」

「我個人認為『君臨大地』跑田草威力更強，所以牠在田草的表現較谷草好，但由於五班沒有太多中距離賽事，練馬師何良派遣此駒跑谷草，也很合理。」

「既然今次有1800米谷草賽事可以報名，也值得一試，我認為這匹老馬可以應付跑馬地。」

「『君臨大地』今仗難得排一檔，形勢有利，我會好好利用內檔出閘的優勢，搶佔到有利位置。」

「此駒如果留得太後，則在直路需要花較多的氣力上前。」

「『君臨大地』今場出爭谷草1800米，參賽馬起步後，先要跑一段長直路，希望牠可以主動一些，拍實馬群競跑，爭取最接近名次。」

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