周三（14日）九場谷草賽事，每場都有從化兵列陣，當中羅富全旗下兩駒，最值得留意。

第六場「佳尊三」來港作賽兩季，暫時七戰全敗，未交出任何成績。

此駒上仗谷草1200米，由賀銘年跑第八，但只輸2.25馬位，賽後運往從化受訓，除了在當地出試多課快工夫外，並曾試泥閘跑第三。

今次「佳尊三」初配何澤堯上陣，騎練季內合作贏六W，不容輕視。

第七場「美麗躍動」在港唯一頭馬，由黃俊贏谷草1200米，證明人馬合拍。

此駒上仗在谷草1650米落敗後，隨即運往從化連操多課。

「美麗躍動」回港後由黃俊試泥閘居後跟跑，其後人馬再試多課，看來今次是馬房出擊目標。

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