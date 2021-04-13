史卓豐自上月傷癒復出以來，表現一直平平，直至剛戰（11日）田草手風轉順，憑「龍寶寶」和「佳運財」起孖。

史卓豐說：「上周日我起孖而回，真是美好的一天，我最開心是騎到『佳運財』這些令騎師精神振奮的馬，我會加倍努力，希望繼續贏馬。」

至於周三（14日）跑馬地夜馬，史卓豐對第四場四班1200米的「財駿」較有信心。

沈廐「財駿」上場突如其來以164倍大冷門跑第三名，史卓豐說：「『財駿』來港初期多次由我主課，我對牠的脾性已有一定的了解。」

「此馬在港跑了兩仗，首仗並非由我策騎，上場則由我操刀，起步受擠碰失位，直路早段亦未能望空，末段卻可越追越勁，追回甚多失地，牠的表現大有進步。」

「近期我有為『財駿』主操，馬兒的狀態勇銳，牠是三歲年輕馬，無論在晨課操練或真正競賽，牠都聽從騎師的指示，未有太大犯錯。」

「可惜今場不好彩排外檔（11檔），希望可以克服，我認為牠跑1200米至1400米較為合適。」

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