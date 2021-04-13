星期三（14日）九場賽事，安排於谷草B跑道進行，今期賽事三T以及六寶獎都有多寶，大家不要錯過。

說到三T當然要留意1200米，因第六及第七場同為是項路程，近三季谷草B跑道進行過99場，大熱門曾勝出31次，比率達31%，成績都算不俗。

第六場「股票傳奇」、「人和家盛」第七場的「壽臣」及有一檔之利「競駿天驕」，都有可能成為大熱門，相信可交出好成績。

另外星期三有多達三場1800米賽事，包括第一、二及第九場，而近三季B跑道跑過14次，僅兩匹大熱門勝出，比率只有14%。

第一場「開心日子」、第二場「明德之星」以及第九場「樂益善」，都會出爭1800米，從數據顯示，上述三駒可能有多少阻力。

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