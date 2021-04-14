方嘉柏馬房「川河達駒」（已退役）原先篤定潘頓出爭二級賽1200米短途錦標，可惜此駒最終因傷黯然退役。

但方嘉柏賽前信守諾言變招，最終把廐侶「顯心星」由楊明綸改配潘頓，成為騎練破冰之作。

雖然「顯心星」最終輸五個馬位跑第九名，但練馬師早已表明陸續會有馬交予潘頓。

今次（14日）谷草第八場三班一哩賽 ，方廐兩捷馬「快步速」改配潘頓打王牌上陣。

雖然此駒排11檔唔易發揮，但潘頓肯超一磅策騎，「快步速」肯定有過人之處。

加上「快步速」過往用前置或後追跑法均交出過好表現，今次大有機會成為騎練破冰首Win。

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