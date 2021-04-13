希斯季初成績未如理想，幸而近期旗下的一批質新馬的表現逐漸回復正軌，馬房成績轉好。

希斯最近靠生力軍數糊，周三（14日）晚快活谷賽事，第三場四班1200米的「驛驛其達」在港初出值得留意。

希斯分析說：「『驛驛其達』父系出自墨爾本盃冠軍『勁震撼』，在港子嗣不乏交出好成績，我希望前駒也能在港闖一番事業。」

「『驛驛其達』在港四度試閘，曾試谷閘末段移至外疊後勁凌厲，如飛殺上，其走勢令我感驚訝。」

「坦白講，要我部署一匹初出馬跑谷草，心情很矛盾，因為對於一匹欠競賽經驗的馬，難度甚高。」

「但『驛驛其達』試谷閘走勢實在很好，希望牠適應谷草窄場，我認為牠將來全熟後可以扳至一哩。」

「今場牠在港初出，跑1200米亦合， 如果跑得接近，我也不會驚訝。」

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