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葉楚航與吃喝玩樂團體關係密切 「醉開心」谷夜要贏馬交代

9分鐘前
醉開心（近）大前仗在谷戰屈居第二。

葉楚航周三（14日）谷戰派五駒上陣，其中一匹實力馬是第二場五班1800米的「醉開心」。

「醉開心」所屬之吃喝玩樂團體，成員包括一眾葉廐忠實馬主，包括尹珍、陳佛恩及其女兒陳穎怡等。

尹珍養過已退役之「錢會來」、「富高」 及「神朗」等駒；至於陳佛恩及陳穎怡則養過在港累積七捷的「隨心隨意」（已退役）。

葉楚航與這班馬主非常老友，必然盡力替此駒爭取頭馬。

「醉開心」季內曾在谷草一哩叮噹馬頭下，僅負給「精彩飛動」屈居第二，但跑贏隨後贏馬之「加州明雋」，反映只要跑出水準，居此群有力一爭。

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葉楚航吃喝玩樂團體醉開心
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