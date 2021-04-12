周三（14日）舉行谷中夜賽，有不少馬初跑谷草，當中有多駒賽前曾試谷閘。

第三場「蟲草老爺」一次一冠，於3月27日由梁家俊出試1200米，當日帶放到底，並壓過75分「明月輝煌」一又四分一身位勝出。

「蟲草老爺」靭力增強，同父馬中「名牌效應」曾於谷草上名。

「驛驛其達」一次一亞，於3月27日由薛恩出試1000米，當日刻意拖後，直路移出，加速力強。

然而這次仍負「常山猛虎」四分三身位，同父馬中「天池怪俠」曾在谷草上名。

第四場「星駿」一次落第，於3月27日由馬雅出試1200米，當日有戴眼罩，馬會評語走勢稚嫩，未及水準。

第五場「逍遙駒」一次一季，於去年12月18日由史卓豐出試1200米，當日走勢一步不蝕，從容入位。

此駒同父馬中，「快快有」贏過谷草1200米。

第六場「青工精神」一次落第，於1月16日由波健士出試1000米，當日走勢生硬，有待磨練。

第七場「運利多」一次一冠，於去年12月18日由田泰安出試1000米，當日戴鼻箍，直路移出，終點壓過「你知我勝」馬頸位奪冠，同父馬中「金鼓齊鳴」則是谷草專家。

第八場「超勁勇士」一次一亞，於3月27日由莫雷拉出試1200米，當日戴開縫眼罩，馬會評語直路移出，開鞭追上，但仍負「勝利才子 」四分三身位。

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