周末（17日）沙田舉行十場泥草地混合賽，今次共有四位騎師停賽，分別是潘明輝、馬雅、巴度及史卓豐。

第二班1200米泥地：「紅運大師」上場配史卓豐跑第六名，今次初配賀銘年，且看人馬能否擦出火花。

「金鼓齊鳴」上仗配巴度跑第五名，今次騎者停賽改配潘頓，此駒上季曾在潘頓胯下取得頭馬紀錄。

第三班1000米草地：根據賽後報告，「精彩勇士」上場在周俊樂胯下，起步後跑了一段短途程後失蹄，搏失得第三名，此駒今場換上潘頓執韁。

第三班 1200米泥地：「青心星」及「高友之星」上場均在莫雷拉胯下有獎金收，今仗雷神揀騎「青心星」，而「高友之星」由潘頓接手。

第三班1650米泥地： 「香音」季內三戰均配賀銘年三甲不入，今仗換上潘頓主轡。

第四班1400米草地： 「是必飛飛」近兩戰配史卓豐獲一冠一殿，由於騎者今次停賽，此駒改配見習生陳嘉熙。

「秒秒精彩」上場在郭能胯下跑第三名，騎者被罰停賽至季尾，今仗帥權落入田泰安手中。

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