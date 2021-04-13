明晚（14日）谷戰共有三場千八米賽事，相信最嗒糖是巴度，騎者近三匹同程賽駒，共獲兩冠一季成績，跑長途確有一手。

第一場五班1800米「勇敢動力」，同父馬「兩全其美」贏過千八米，血統顯示有長力，評分減至在港新低，狀態已跑起，小心突如其來。

第二場五班1800米「明德之星」，今季十戰獲三冠兩亞三季一殿一第五，全部有獎金收，演出穩如泰山，同程曾入Q亦合腳法，最夾巴度穩位望贏。

第九場二班1800米「喜駿駒」，近兩仗跑千六米追唔切只能入位，狀態長期保持大勇，今次打王牌增程用意好，爭勝要角。

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