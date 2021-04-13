周三（14日）谷草賽事，有兩匹上次落飛馬，值得跟進。

第一場告東尼馬房之「勇敢動力」，在港暫時九戰全敗。

此駒上仗初降五班跑谷草1650米，並首次換上周俊樂執韁，臨場是14倍冷門，閘前受到大戶狙擊，最終打到7.3倍開跑，跌幅高達47%。

但「勇敢動力」全程居後跑第十，今次換巴度增程跑1800米，必須睇實電算機啟示。

第三場姚本輝馬房之「上校」，季內曾由波健士勝出谷草1200米，此駒隨後轉交潘頓再贏同程。

「上校」剛戰由陳嘉熙跑泥地1200米，臨場是21倍冷門，閘前突然有不少注碼投向此駒，最終打到8.9倍開跑，跌幅超過57%。

但「上校」有前冇後跑第十，今次此駒回配波健士跑勝途兼排4檔靚位，有望收復失地。

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