羅富全連贏四期賽事，剛周日（11日）更憑「合約精神」、「大眾開心」及「路路醒」連中三元，手風大順，他當然希望乘勝追擊。

周三（14日）谷草跑九場夜馬賽事，列陣第九場二班1800米的忠心灰馬「精神威」，上仗田草1800米在梁家俊胯下一放而回爆冷，賽後重新突破90分水平。

今次重返谷草上陣，羅富全期望馬兒繼續交出好表現。

羅富全受訪時說：「『精神威』曾在田草1600米贏過兩場，可見牠擅跑此程。」

「至於此駒谷草也非常合適，谷草1800米也是理想射程範圍，今場排11檔及負133磅，我認為可能有些微影響。」

「『精神威』是均速馬，我研究過今場形勢，『盛大光輝』應該會放頭，『精神威』可以跟在第二位，希望可以繼續交出好走勢。」

「此駒上場贏馬後一兩天，我已打算卜定梁家俊繼續策騎此駒爭連捷，可惜對方已接受同場『莎皇者』之策騎聘約，因此我便找田泰安壓陣。」

「田泰安上季曾勝『精神威』，因此非常熟悉座騎脾性，今戰無損戰鬥力。」

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