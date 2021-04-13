馬匹報名參賽因應本身及對手評分，各有一個相應負磅，騎師需要造磅相就，可以超重一、兩磅，卻不能相反。

潘頓是體重較高騎師，過於輕磅之馬縱實力雄厚，他也無福消受。

正在追逐榜首的他，季內暫曾七次接騎120磅以下賽駒，結果勁取四冠兩季，僅一次不入三甲。

明晚（14日）谷中跑馬，潘頓在第八場三班1200米，以「快步速」跟方嘉柏進行復合後首次谷戰合作，而此駒負磅正是低過120磅的119磅，人馬表現亦因此令人期待。

「快步速」排位時申請可能超重一磅出賽獲許，潘頓本身可造120磅，情況可謂剛剛好。

此駒跑谷草一哩十分擅長，累積六戰兩勝三位，只上賽不上名，本身過去兩戰谷中B跑道皆入圍，今場縱排外檔參賽，仍有機會爭取好成績。

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