打王牌不一定會贏，有些馬不打王牌卻不懂入Q，苗廐「高耀智星」正是箇中例子。

此駒過去兩度以王牌馬身份出賽谷草，錄得一冠一亞，本身沉寂多時，今次報名參戰谷夜有被使用王牌，反映幕後有一定決心和把握。

這也不無原因，須知列陣明晚（14日）第六場的「高耀智星」最近一次贏馬時，評66分及跑三班谷夜1200米，情況跟今仗相同。

其騎師賀銘年替苗廐贏灰馬亦有前科，他在上季及今季皆曾於泥地短途勝出「銀紙」，這對「高耀智星」也可以是一種正能量。

另一邊廂，蔡廐新晉谷草中距離健將「喜駿駒」，至今兩捷均在谷夜一哩打王牌發生，亦正是本身暫時所有打王牌跑谷草的成績。

明晚在尾場以王牌馬身份加程挑戰谷中1800米，由剛戰（11日）起孖回勇的巴度負輕磅發揮，有望後上一攻而破。

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