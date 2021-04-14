文家良及徐雨石都是騎師出身的練馬師，乃真真正正之馬圈本土派。

當年沙田馬場落成前，所有馬圈操作均於跑馬地馬場發生，包括晨操及出賽，他們曾親身參與多年，對此非常了解。

或因個人對谷草特別有感情，文家良及徐雨石跑夜馬也特別出色，須知前者在近六次夜賽（其中3月31日跑泥地夜馬），其中五次有馬贏，後者則連勝四期未斷纜。

來到明晚（14日）新一次谷中夜賽，文廐出馬四匹，當中以第四場四班1200米「創科先鋒」近況最好。

這匹四歲澳洲自購新馬上仗在郭能（已停牌）胯下，影相不敵少負自己11磅的「鋒芒快露」屈居亞軍，可謂非戰之罪。

今次換上同樣硬橋硬馬的巴度排1檔參賽，檔位遠勝上仗的第7檔，可期補中打開勝利之門。

徐廐方面，分戰頭二場的「尖子」及「如沐春風」俱跑1800米，前駒現有38分遠比僅有18分的後駒安全。

「如沐春風」落後護級線八分，前路非常難行，騎師雖是黎海榮，但人馬上賽重新合作卻輸三個半馬位而已，效果未致於太差。

此駒唯一贏過的正是今次所跑的谷中五班1800米，或是本身重生的最好機會。

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