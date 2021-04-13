今賽（14日）馬會罕有地編排兩組第五班1800米，應屆冠軍騎師潘頓分別接手頭場「開心日子」及第二場「醉開心」上陣，預期上述兩駒均會成為該場大熱門。

翻查近兩季同班同程大熱共11匹次，成績為兩冠五亞，入Q率有近六成半，睇嚟用大熱門做膽，點都有着數。

值得留意第二場蘇保羅馬房「喜氣綿綿」，上仗在潘頓胯下取得季內第二Ｗin。

今場潘頓無負磅問題而棄騎前駒，似乎「醉開心」情有獨鍾。

加上今季潘頓接手葉廐馬16匹次，最終獲四冠兩亞四季，上名率亦超過六成。

結合上述有利數據，「醉開心」大有機會重開勝利之門。

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