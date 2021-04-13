今季沈集成與潘頓這對騎練已合作交出23Win，成績之好眾人皆見，周中（14日）谷草夜賽二人繼續拍住上出擊。

今次，二人合作頭場「開心日子」、五場「帝豪大師」、七場「競駿天驕」及尾場「樂益善」四匹實力馬，相信有力連場入位甚至贏馬。

然而，第六場沈廐「人和家盛」季內兩捷皆在潘頓胯下勝出，今次潘頓無造磅問題之下，竟棄騎而易配巴度。

翻查季內潘頓勝後棄騎（只計勝後再出負120磅或以上）共13駒，最終得蔡約翰馬房「疾風勁草」轉配田泰安能夠順利連捷。

兩匹再出亞軍馬分別為「平常心」（12月騎師賽改配莫雅）及「騰飛塔」（潘頓停賽改配田泰安），餘下十匹同類型賽駒俱三甲不入。

數據反映今季潘頓勝後棄騎唔得多過得，加上「人和家盛」今賽屬馬房同程第二選，似乎等潘頓下次再騎先至考慮。

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