剛周日（11日）田戰蔡約翰起孖之後，累積56W高踞練馬師榜首，而羅富全連勝四期狂數七W，累積49W已壓過沈集成進佔第三位，反而方嘉柏自從3月21日憑「達心星」捧走打吡後，近六期都食白果，原地踏步只得54W排第二位，若不再及時反彈，爭冠形勢並不樂觀。

知恥近乎勇，明晚（14日）方仔共出六駒，全部卜定三大師傅操刀，有決心一洗頹風。

其中配一哥莫雷拉三駒中，以第九場二班1800米「綠色有運」最具勝算，上仗跑谷草一哩彈甩亞軍馬兩乘半輕勝，造出22秒71全場最快拉士，後勁犀利。

此駒復課後上從化試大閘再磨，輕鬆直領到底掄元，狀態保持大勇之境，近三捷皆由雷神包辦，人馬最夾檔，排五檔形勢好，增程亦合可再下一城。

第八場三班1650米「快步速」，逾千二磅大馬懶性較重，至今兩捷皆在同程配郭能取得，上仗初用楊明綸只追入第七，但負於頭馬不足兩個身位，走勢絕對唔差，今仗換上潘頓騎功硬淨得多，應有截然不同的發揮，可重現真身後上掃晒。

第六場三班1200米「駿爵士」，近兩仗配田泰安獲一亞一季，騎者肯連續第三次執韁，情況似足上周四（8日）贏馬之「暖在你心」。

「駿爵士」上仗跑同程僅不敵「疾風勁草」屈居亞軍，後駒最近在二班仍可入Q，反映賽事水準高，今仗強手已去可坐正。

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