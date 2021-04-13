周三（14日）谷草賽事，第五場四班1650米的「超好日子」，以往七次上陣都跑田草，共累積三亞一季，始終與頭馬無緣。

今次是此駒首次渡江作賽，並繼續交由莫雷拉操刀，過往人馬合作四次全入前四名，相當合拍。

「超好日子」所屬百家樂團體成員劉業強，他與家人季內養馬運不錯，其個人名下的「疾風勁草」季內兩捷，至於其母親有份之團體馬「龍鼓飛揚」季內亦贏兩Ｗ。

「超好日子」今次轉場出戰，劉業強表示純粹想轉一轉運。

他受訪時說：「『超好日子』近五次跑田草，全部抽雙位數檔位，似乎稍欠運氣，所以索性轉去谷草一試，希望藉此轉運（排位後抽得8檔）。」

「此駒陣上連番跑近，可惜仍與頭馬擦身而過，我們希望牠可以盡快開齋，待其開竅後或有更佳表現。」

「『超好日子』有前速，應該合跑谷草，若能適應在夜間作賽，可望交出好表現。」

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