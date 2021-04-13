今晨（13日）在沙田馬場舉行七組草閘及三組泥閘，其中莫雷拉在頭六組試閘座騎「資本家」、「八仟師」、「神之水滴」、「舞士精神」、「創福威」及「膠囊大王」，全數以首名過終點。

不過《蘋果》晨操專家積奇卻對雷神出試第七組1600米草閘的「添滿意」評價更佳，他認為這匹應屆三級賽婦女銀袋及二級賽馬會盃冠軍沿途跟跑，末段按實下追上跑第三，走勢輕鬆。

至於郭富城愛駒「舞士精神」雖然勝出第四組800米試閘，不過專家積奇認為此駒出閘論盡，加上沿途走規未如人意，因此仍有不少改善空間。

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