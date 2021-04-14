是次（14日）谷草夜賽頭兩場第五班的1800米均爆出冷門，到第三場上演四班1200米，終開番場正路賽果。

由潘頓策騎之「箭意」（蘇保羅馬房）臨場為3.6倍大熱門，出閘後馬匹沿途跟守放頭馬之後的食糊位，入直路一攻而破，贏馬過程未受到真正太大考驗。

「箭意」今季表現與上季大相逕庭，季內四戰均跑同程，結果已獲得三冠一亞，同時成為今季蘇廐的首匹連捷馬。

「箭意」累積三捷均在谷夜四班1200米，今場孭133磅頂磅添食，贏馬時間卻比上賽慢，本身再出將必須移師第三班。

蘇保羅說：「今仗『箭意』贏馬姿態依然出色，反映具備不俗質素，季內牠跑四班賽的表現可謂無懈可擊，日後在第三班作賽亦不會有任何問題。」

「同時，潘頓今仗的發揮也很理想，出閘不久已替馬兒咬住二叠好位，結果順利再贏一仗。」

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跑獲第二至四名馬匹依次為「上校」、「仲得威」與「手牽手」。

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