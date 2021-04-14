早前已與大家分享過未來20年當旺的行業，下元九運為離卦，離代表中女，因此未來的20年將會發生翻天覆地的變化。

現在為下元八運，為艮卦代表少男，因此近十多年特別流行「小鮮肉」，甚至在娛樂圈亦引起一股「小鮮肉風潮」，現任法國總統馬克龍更在39歲那年當選總統，成為法國歷史上最年輕的總統。

在未來的20年，世界的中心將會從少男變為中女，接下來便是「姐姐天下」。

屆時中年女性當道，不論在政治、文化、軍事、經濟、學術、科研等各領域，均會出現很多中年女性的掌航者。

女強人文化席捲全球，世界各地會出現更多的女性政治家、女性領導者、女性學者、女性科學家、女性軍事家等等。

女性的權益將會大大提高，女權主義逐漸得到大眾的認同，弱勢的女性會得到更多的關注。

今期（14日）財位位於正南，可以以三區來劃分，港島區的淺水灣及赤柱；九龍區的土瓜灣、尖沙咀及紅磡；新界區的青衣、荃灣及葵涌均屬該區財位。

第八場「贏科超影」近三仗均跑入頭二名，本身曾在谷草1650米五次勝出，同程賽績傲視今場對手。

上仗升上第三班跑排11檔，出閘時於內欄包尾，轉彎時一路騎出去，直路衝刺凌厲，結果跑第一取得連捷，今仗有權再下一城。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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