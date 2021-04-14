已掛靴多時的女騎師蔣嘉琦近年轉做馬販，入貨眼光都唔錯，好似「好好學習」、「資本家」、「行雲流水」等駒都好快贏到。

近日馬場放寬入場限制，剛啱星期日（11日）又見嘉琦BB倩影，佢陪同「好好學習」馬主觀戰，可惜匹馬有前冇後。

今期（14日）佢在谷草再接再厲，有「行雲流水」跑第八場三班1650米。

「行雲流水」上季放頭贏田草1400米，最近性能有變，上次谷草1650米玩後上，僅以馬頸位飲恨跑第二。

既然匹馬狀態起番，跑法變得機動，話唔定「行雲流水」今晚可以畀嘉琦BB重溫威水時刻。

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