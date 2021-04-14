周三（14日）谷草賽事用B跑道作賽，馬會目前掛好至快地牌，度地儀指數為2.69，頭場開跑時間為傍晚6時45分。

睇番最近3月10日同一移欄賽事，頭五場由前置馬贏晒，當中四駒排一及二檔起步。

不過尾四場頭馬「旅遊拿督」、「鑲白旗」、「疾風勁草」及「壽臣」皆在早段守中後位置，入直路在外叠衝贏，所以揀馬時要有兩手準備。

今次列陣馬中，第四場「騰龍超影」曾於谷草B欄獲三勝，亦係全場唯一贏過此移欄之參戰馬，降班跑強項可望贏馬反彈。

另外，第六場「股票傳奇」在近兩次谷草B欄賽事均有列陣且獲一冠一季，抽得三檔好位，有力贏今季第三W。

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