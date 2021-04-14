希斯今季重臨香江開倉，不過整體成績未如人意，長期處於練馬師榜下游位置。

不過近期希廐發奮圖強，計算今晚（14日）第四場「發贏喜」在內，希斯在四月四次賽事締造全勝佳績。

「發贏喜」在港首兩次出賽分別出戰田草及谷草1000米皆留前鬥後，不過今次增程跑1200米卻改用前領跑法，最終一放迄終爆出13倍半冷Ｗin。

薛恩在四月分別夥拍「成才」及「發贏喜」揚威而回，造就與希斯合作連贏兩期谷戰。

大衛希斯說：「得悉『發贏喜』排12檔之前，其實我對牠有一定信心，得知牠排外檔後，我就有點擔心。」

「此馬在進步中，質素可以，但不及第三場在港初出的『驛驛其達』。」

「當我看到「發贏喜」起步後的走勢，我就覺得牠很有機會，結果薛恩和馬兒的表現沒有令我失望，成功敲響勝鼓。」

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第二至四名順序為「騰龍超影」、「日就月將」及「魅力星光」。

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