第八場第三班1650米：「超趣」今晚（14日）以原有配搭再跑同程負磅輕，排位好，好大機會贏馬。

昨日（13日）開飛14倍，5點輕輕落到11倍，現時9.2倍W，2.8倍位置，明顯有早飛支持。

以呢個馬房嚟講已經好有飛，睇飛今場好有信心，可贏位兼投。

「進力之城」今季集中跑谷草1650米其實表現唔錯，上場突然轉跑泥地，唔知想點！

今場重跑此程，用韋達徒弟周俊樂減磅機會又嚟。

昨日開飛27倍，5點輕輕落到22倍，現時18倍W，4.3倍位置，早飛唔算多，可能因為排位較外關係。

但現時呢個賠率係非常值博，一定要預佢一票。

「南莊加寶」有運排到黃金1檔，形勢對呢匹馬嚟講非常有利。

昨日開飛13倍，5點回上17倍，現時14倍W，4倍位置。

有些少早餐飛，但現時賠率以博冷嚟講非常抵買，要兼顧。

「總理」上場初跑同程谷草1650米後上第六，走咗些少光。

昨日開飛9.5倍，5點落到5.8倍呢吓比較重飛，現時6.7倍W，2.3倍位置。

明顯早餐飛好勁，睇嚟好有信心今場入三甲甚至贏馬，當然要預佢一票。

提供：10超趣、6進力之城、1南莊加寶、4總理

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