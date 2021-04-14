今天（14日）的賽馬日下午，馬會向外發佈最新的轉倉及退役馬匹名單。

四匹現役賽駒宣佈轉倉，當中兩匹一併加盟徐雨石馬房，為原隸屬於鄭俊偉馬房之「旅遊達人」，以及韋達馬房的「明月輝煌」。

另外丁冠豪馬房「春風得意」轉交方嘉柏訓練、原蘇保羅賽駒「必妙星」則加盟容天鵬旗下。

上述之「旅遊達人」、「明月輝煌」各「春風得意」均剛於周日（11日）上陣，各自落敗後隨時拉倉他投。

而正為護級而努力的鄭俊偉，今天再有「旅遊達人」流失，使鄭廐現時養馬量進一步下跌，倉內只餘34駒。

至於同日宣佈退役馬匹有一駒，為文家良馬房八歲老馬「金地飛客」，此匹過氣中班泥地王以42戰獲5冠3亞2季成績終結服役生涯。

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